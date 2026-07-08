ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : July 8, 2026 at 2:03 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (DDPO) ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ 5 ਕਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਮੀਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਟਲਾ-ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਣ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਵੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜਤ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।"- ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਨਤੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਡੀ.ਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 13-06-26 ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ 5 ਕਨਾਲ 0 ਮਰਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਬਰਨਾਲਾ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।"
"ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਡੀ.ਏ
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ,ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੀ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1959 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪੰਚ
ਸਸਪੈਂਡ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ 8 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌੜਾ ਅੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।