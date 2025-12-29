ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : December 29, 2025 at 8:53 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਨਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 20 ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਰਾਬ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
'ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ'
ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ pwd ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।