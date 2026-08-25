ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਲਾਡਲੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ ਰੱਖੜੀ...
Published : August 25, 2026 at 2:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੱਖੜੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ‘ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਤੇ ਕੁਰਿਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੁਰਿਅਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੜੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੋਰੇਮੋਨ, ਸ਼ਿਨਚੈਨ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ
ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਟੂਨ ਰੱਖੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਡੋਰੇਮੋਨ, ਸ਼ਿਨਚੈਨ, ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਅਤੇ ਪੋਕੇਮੋਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਟੂਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸਟੋਨ ਵਰਕ, ਫੈਂਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
20 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ, ਫੈਂਸੀ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ 10 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ, ਫੈਂਸੀ ਰੱਖੜੀਆਂ 10 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ, ਕੜਾ ਰੱਖੜੀ 60 ਤੋਂ 170 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਸਲੈੱਟ ਰੱਖੜੀਆਂ 30 ਤੋਂ 110 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ 19, 22, 15 ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19, ਸੈਕਟਰ 22, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੈਕਟਰ 15 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ- ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਖੁਦ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
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