ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 3 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

LOOTING WORTH CRORES IN GURDASPUR
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 3 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 8:09 PM IST

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਾਅਸਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਰੁਣ ਮਹਾਜਨ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 3 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ (Etv Bharat)

ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਰੁਣ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇਹਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਡੀਵੀਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਲੁਟੇਰੇ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਰੁਣ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਡੀਵੀਆਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ।"- ਨੇਹਾ ਮਹਾਜਨ, ਵਰੁਣ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪਤਨੀ

"ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

