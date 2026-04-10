ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਚਿਹਰੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਦੇਖੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : April 10, 2026 at 3:23 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
"ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ"
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਬੋਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੈ।"
"ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ"
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸੋਚ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ 250 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਸਹੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
- ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ।