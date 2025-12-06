IndiGo ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : December 6, 2025 at 6:46 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀ ਦਿਖੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਕੰਪਨੀ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ SMS ਜਾਂ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ।
ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਾਪਿਸ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
"20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੁੱਕ, ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੈਗਲੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ"
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੇਲਣੀ ਪਵੇ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਏ।