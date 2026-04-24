ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ" ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਦੌੜ'

ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ" ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਦੌੜ'
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਬਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੀਰੀਜ਼ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ" 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
Published : April 24, 2026 at 5:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ZEE5 ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
I could not stay silent while Punjab's name was being dragged into gangster glorification.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) April 24, 2026
I filed a PIL with the Honourable Punjab and Haryana High Court and wrote to PM @narendramodi ji demanding a ban on the series 'Lawrence of Punjab', because this is about our youth, our…
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿਵਾਦਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਮਤ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਵਾਰ
ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਐਕਸ ਪੋਸਟ 'ਚ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ! ਚੱਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ? ਦੂਜਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਬਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ?''
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ !— Pritpal Singh Baliawal (@PritpalBaliawal) April 24, 2026
ਚੱਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ , ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ?
ਦੂਜਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ…
ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 22.04.2026 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoIB) ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoIB) ਨੇ ZEE5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ MoIB, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'
The Cyber Crime Division of Punjab Police took up the matter with Ministry of Information and Broadcasting (MoIB ), seeking restraint on the screening of “Lawrence of Punjab” under Section 69 of the IT Act.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) April 24, 2026
MoIB has issued an Advisory to ZEE5, advising it not to release the… pic.twitter.com/u7ebIDfvwT
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀ-5 ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
