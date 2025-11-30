ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਿਹਾਅ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 30, 2025 at 9:05 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਰਚਾ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਿਹਾਅ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, "ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ! ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ! ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਫਤਹਿ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।"
ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ।"
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ "ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੱਸਟਡੀ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੱਸਟਡੀ 'ਚ ਸਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ।"
ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ
ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਰਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, 'ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਦੀ FIR ਨੰਬਰ 208 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 174, 351(2), 513 BNS ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾ 111 BNS ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਧੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।