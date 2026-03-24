ETV Bharat / state

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਖੇਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ।

Gurmeet Singh Khuddian
ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 30% ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 24, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਵੇਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ , ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪੀਬੀ 88 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਕਬਾ 30% ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।'

TAGGED:

COTTON AREA
PUNJAB COTTON FARMING
GURMEET SINGH KHUDDIAN
ਖੇਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਬਠਿੰਡਾ
AGRICULTURE MINISTER KHUDDIAN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.