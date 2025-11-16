ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
Published : November 16, 2025 at 10:25 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਸਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਚਰਚਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਯੋਜਨ
ਪਲੇਵੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਵੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੋਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਵੇਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ । ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਐਮਐਲਏ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆਂ ਸਨ।"
"ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕਲਚਰ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ੈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਐਸਐਸ ਕੰਧਾਰੀ, ਮਿਸਜ ਬਵਬਲ ਕੰਧਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਪੈਸਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਨ। ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪਲੇਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਲੇਵੇਜ਼ ਸਕੂਲ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ
ਪਲੇਵੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਗਿੱਧੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।"
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾਚ-ਗਾਣੇ ਗੁਨਾਹ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਵੇਜ ਸਕੂਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਚ-ਗਾਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਅਣਅਦਬੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।