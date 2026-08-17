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ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੱਢੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਝਾਕੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ"

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

CONTROVERSY HEALTH DEPARTMENT JHAKI
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਝਾਕੀ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 4:40 PM IST

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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੰਗੜਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਨ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਰਾਈਵਰ (ETV Bharat)

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ

ਝਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਝਾਂਕੀ ਸੀ।

CONTROVERSY HEALTH DEPARTMENT JHAKI
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਝਾਕੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸਲ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਝਾਕੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ।"

"ਝਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਝਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।"-ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਢੀਂਗਰਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ

CONTROVERSY HEALTH DEPARTMENT JHAKI
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ (ETV Bharat)

ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।"

ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਿਕ ਝਾਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੰਜ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ! ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ "ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"

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INDEPENDENCE DAY 2026
CIVIL SURGEON FEROZEPUR
ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਝਾਕੀ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
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