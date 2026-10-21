ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ।
Published : October 21, 2026 at 5:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, "ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ-ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।
LIVE: Media interaction on various issues https://t.co/VyNU8U0fDH— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) October 21, 2026
1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ (1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਲੀ ਯਾਦ) ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐀𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐕𝐨𝐭𝐞 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐢 ⦿ 𝐏𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟏 | 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟐-𝟖 👉 Save Democracy Marches ⦿ 𝐏𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟐 | 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟎-𝟐𝟎 👉 Vote Bachao, Desh Bachao Campaign The campaign will include: 🛵 Bike rallies 🚲 Cycle rallies 🚶 Padyatras 📄 Pamphlet distribution ⦿ 𝐏𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟑 | 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟓–𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐 Village-level Chaupals will be organised to identify the 13 crore 13 lakh voters whose names have been deleted from the electoral rolls. 𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 📍 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏 | 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 | Mega Rally 📍 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟓-𝟐𝟔 | 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐨 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 | Six yatras from different states towards Delhi : Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp— Congress (@INCIndia) October 5, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, ਬਾਈਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।