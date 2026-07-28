ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ CJP ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Published : July 28, 2026 at 7:57 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 'ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ' ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਟਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | Delhi: On BJP MP Kangana Ranaut's statement, Cockroach Janta Party Chief Spokesperson Saurav Das says, “Even members of her own party don't pay much heed to Kangana Ranaut or take her seriously, so why should we? I don't think anyone in Gen Z, Gen Alpha, or any younger… pic.twitter.com/Hz97P00JXC— ANI (@ANI) July 28, 2026
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ"
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ Gen Z, Gen Alpha, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi | On the alleged paper leak in Punjab, AAP MP Malvinder Singh Kang says, " ...we have clarified from day one that no paper leak incident occurred in punjab. it was a case of cheating. at an examination centre of baba farid university in faridkot, some individuals… pic.twitter.com/OzUrJmg6ur— ANI (@ANI) July 28, 2026
"ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ"
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਤ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
#WATCH | Delhi: BJP MP Kangana Ranaut says, " our 75-year-old prime minister was targeted, and filthy abuse was hurled at his late mother. we, too, have participated in student protests. but what kind of students are these, and what kind of obscene language are they using? in what… pic.twitter.com/S4uFS0C9NI— ANI (@ANI) July 28, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੇ 75 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ.. ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।"
ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਦਸੂਰਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। Gen-Z ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨ, ਸੁੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਬਦਸੂਰਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ 'ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ Gen-Z 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬਦਸੂਰਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਰੀਰਕ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੋ। ਗਟਰ।"