ETV Bharat / state

ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, 'ਆਪ' MLA ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 25, 2026 at 10:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ

ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।"

ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬੀਟਾ' ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ।"

TAGGED:

ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ
TRUCK UNION CHAIRMANSHIP
MLA NARINDER KAUR BHARAJ
BHAWANIGARH TRUCK UNION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.