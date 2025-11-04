ETV Bharat / state

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Protest against sale of Punjab government lands
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 4, 2025 at 6:29 PM IST

5 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੋਨੀ 8 ਏਕੜ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 2.27 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਰਨਤਰਨ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪੀਡਬਲਊਡੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

"ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" -ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਏਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ

Protest against sale of Punjab government lands
ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ETV Bharat)

ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Protest against sale of Punjab government lands
ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ETV Bharat)

"ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" -ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ

ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਓਯੂਵੀਜੀਐਲ ਯਾਨੀ ਓਪਟਿਮਾਈਜ਼ ਯੂਜ ਆਫ ਗਵਰਮੈਂਟ ਵੇਐਂਡ ਲੈਂਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਤਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥੋਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।"

ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ

"ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ

ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਓਯੂਵਿਜੀਐਲ ਸਕੀਮ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਯਾਨੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀ।"

"ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" - ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

"ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ।

