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ਭੱਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਾਊਂਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਠਾ, ਸਗੋਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਕਸਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤ।

CONTROVERSY ERUPTS OVER HARBHAJAN
ਭੱਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਾਊਂਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਠਾ, ਸਗੋਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਕਸਰ (ETV BHARAT,ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2026 at 7:26 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ 'ਵੀਡੀਓ ਬਾਊਂਸਰ' ਉਲਟਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੱਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ 'ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ' ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ paid Trollers ਨੇ।’’



'ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਮਿਲੀ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ'

ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ‘Very Bad Condition -- Ladies Toilet At Punjab School’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Daas Harjit Singh ਨਾਂਅ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲਾ (ਜਲ੍ਹਣ) ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ’ ਦੀ ਟੀਮ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।


ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੱਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੈਂਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।




'ਆਪ' ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਕਸਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ 2018 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਫ਼ਜੀਹਤ ਹੋ ਗਈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।




ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਮੈਂਟ

ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ-ਵਿਕਾਸ਼ ਕੇਡੀਆ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।



'ਵੀਡੀਓ 2018 ਦੀ ਹੈ'

'ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੀ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।"

'ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ'

'ਮੋਹਿਤ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

'ਫੇਕ ਟਵੀਟ ਰੀਟਵੀਟ'

'ਹੋਡੋਰ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਫੇਕ ਟਵੀਟ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2018 ਦੀ ਹੈ। ਭੱਜੀ ਪਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ।



"ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ‘ਲਿਮਿਟੇਡ’

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਭੱਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਯਾਨਿ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।


ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਿਰੇ ਭੱਜੀ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ।

1. ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੱਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।



2. ਕੁਰਾਲੀ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।



3. IPL ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ “ਕੁੱਤਾ” ਅਤੇ “ਟੌਮੀ” ਵਰਗੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।



4. ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ: ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ।


TAGGED:

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦ
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਹਾਲਤ
CONTROVERSY ERUPTS OVER HARBHAJAN

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