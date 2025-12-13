ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

mining policy in Punjab
ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 13, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Etv Bharat)

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ, ਓਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦ ਖੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ, ਪੱਥਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ'

ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੁੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਾਲ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।'

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਟ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'

