ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 18, 2026 at 5:44 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦੀ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਲਾਰੇ
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।' ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹਨ।'
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ , ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।'
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 2800 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤਰੀਕ, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ 11 ਅਤੇ ਹੁਣ 25 ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ।