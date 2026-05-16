MC ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

MC ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਵੇਗੀ।
Published : May 16, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 11:45 AM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਬਟਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ 50 ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ।
ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।'
'ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ'
ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਨੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ।'