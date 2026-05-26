ETV Bharat / state

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾੜਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

diesel prices in Jalandhar
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 26, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Etv Bharat)

ਲਾਗਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 2.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।' ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੈਟ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।'

Congress protests in Jalandhar
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਏ ਪੁੱਠੇ ਝੰਡੇ (Etv Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

Congress protests in Jalandhar
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ (Etv Bharat)

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਲੱਕ

ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਧੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਵਧੀਆਂ। ਚਮੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 250 ਰੁਪਏ ਵਧੀ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2009 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

TAGGED:

JALANDHAR CONGRESS PROTESTS
ਜਲੰਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
CONGRESS PROTESTS JALANDHAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.