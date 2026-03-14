ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਬਕਾਇਆ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

AAP MP Meet Hayer Barnala residence
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 14, 2026 at 6:00 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ (Etv Bharat)

ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

AAP MP Meet Hayer
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ (Etv Bharat)

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੌਖਾ

ਕੋਈ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਨੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਰੀਆਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।'

AAP MP Meet Hayer Barnala residence
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ (Etv Bharat)

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।'

AAP MP Meet Hayer Barnala residence
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਘਰ (Etv Bharat)

