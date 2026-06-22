ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ: ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ AICC ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : June 22, 2026 at 6:20 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (AICC) ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ (ਸਵਾਰੀ ਮੈਡਮ) ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
- ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ: ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ।
- 'ਆਪ' ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰੂਗੀ ਬਾਜ਼ੀ: ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ।
- ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ।
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੀਡਬੈਕ: ਬਲੌਕ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ।
- ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀਨਾ ਗਾਵਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"-ਹੀਨਾ ਗਾਵਰੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਏਆਈਸੀਸੀ
"ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਹੈ"
ਸੈਕਟਰੀ ਹੀਨਾ ਗਾਵਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰੂਗੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ 'ਰਾਜਧਾਨੀ' (ਗੜ੍ਹ) ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "'ਆਪ' ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੂਗੀ।"
ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਸਕਣ। ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।