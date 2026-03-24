ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

MUNICIPAL CORPORATION BUDGET
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਇਆ ਜਮਕੇ ਹੰਗਾਮਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 24, 2026 at 7:19 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 1258.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ (ETV Bharat)

ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਣਕਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

"ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਜਟ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।" - ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ

MUNICIPAL CORPORATION BUDGET
ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ (ETV Bharat)

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਥਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ (₹1258.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਾਤੇ)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 1258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

"ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।" -ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

'ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'

ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

MUNICIPAL CORPORATION BUDGET

