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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਇਆ 'ਖੰਡ ਦਾ ਲੰਗਰ'

ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ।

Chandigarh Congress Cooks Up Unique Protest
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਇਆ 'ਖੰਡ ਦਾ ਲੰਗਰ' (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2026 at 3:31 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ। ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ 'ਖੰਡ ਦੇ ਲੰਗਰ' ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਇਆ 'ਖੰਡ ਦਾ ਲੰਗਰ' (Etv Bharat)

ਖੰਡ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।'


ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ: ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ. ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਖੰਡ ਦਾ ਲੰਗਰ' ਲਗਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।"

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
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