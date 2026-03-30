"ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਮਾਰਿਆ", ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੁਲਿਸ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ ਬਦਤਰ।"
Published : March 30, 2026 at 10:07 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਤਲ
ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।" ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇਜਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਬੀਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7:45 ਵਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਪੱਲ੍ਹਾ ਛੁੱਡਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਨੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁੰਮਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। - ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੇਲਗਾਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 6:45 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।