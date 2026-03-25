DM ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ...

DM ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ...
ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : March 25, 2026 at 12:36 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਵੜਿੰਗ
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਵੜਿੰਗ'
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲੀ ਭੇਡ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਹੀਏ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਹੈ।
I reiterate my stand that the investigation into the tragic suicide by the Warehousing Corporation District Manager Dr Gagandeep Singh Randhawa should be conducted under the supervision of a sitting High Court Judge.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) March 25, 2026
ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ "ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਤੰਜ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੰਡਿਤ; ਅਸੀਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀ, ਬਾਈਨਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ - ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮ ਸਮਝ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
Congress is neither divided nor fragmented; we are united and resolute in our fight for justice for Gagandeep Singh Randhawa.@BJP4Punjab and @AAPPunjab are once again peddling a false, binary narrative to mislead people. The truth is far more nuanced.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) March 25, 2026
ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਈਐਨਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹਾਂ: ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਲਈ ਨਿਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ।"