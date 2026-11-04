ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ'

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 4, 2026 at 4:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁੰਹਿਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
#WATCH | Punjab | Addressing 'Insaaf Rally' in Sangrur while sharing a stage with Sidhu Moose Wala's father, Balkaur Singh Sidhu, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "A few years ago, I met his son... At that time, I didn’t know who Sidhu Moosewala was... I was simply told that he was a good guy, a musician, and that he wanted to join the Congress party... He was a dynamic, talented young man, so I facilitated his joining... I felt I should, in my own way, offer him some protection - not physical protection, but political protection... We spoke, and later, he began receiving threats... Then, one day, I witnessed it, right before everyone’s eyes: his security was withdrawn. In full view of Punjab and the entire nation, he was murdered in broad daylight in Punjab, gunned down while in his car." He adds, "...What happened to his son has now become a 'trend' in Punjab. The same mindset that led to Sidhu Moose Wala being shot dead in public, without any fear, is now spreading to every corner of Punjab. Anyone who possesses talent, like Sidhu, and seeks to progress through their own merit, wishing to work for the betterment of Punjab and the nation, is threatened, intimidated, and ultimately shot dead in broad daylight. This is the current reality in Punjab."— ANI (@ANI) November 4, 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ
ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉੱਠੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰੇਗਾ।"
#WATCH | Punjab | Addressing 'Insaaf Rally' in Sangrur, Congress President Mallikarjun Kharge says, "Rahul Gandhi gathered lakhs of people at the Ramlila Maidan and raised the issue of 'vote theft.' He invited representatives from all political parties and made it clear to the govt that votes have been stolen, that a govt built on stolen votes is operating everywhere, including the one currently in power in Delhi... Today, I have come to make a request: if we win Punjab, we will win all of India... Victory must begin here, and to achieve it, we must all stand united."— ANI (@ANI) November 4, 2026
ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ... ਜਿੱਤ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ
#WATCH | Punjab | Addressing 'Insaaf Rally' in Sangrur, Congress President Mallikarjun Kharge says, "The govt currently in power is a corrupt one. In my 60 years of public life, having served as an MLA, an MP, and a member of the Rajya Sabha, I have never witnessed such a corrupt govt... They have planted an operative in every single ministry here; these individuals collect the funds and funnel them to Delhi. They are using this very money to betray us. In truth, they are nothing but the BJP’s 'B-team.' They specifically target places where the Congress is poised to win, just as they did in Gujarat and Goa. They show up everywhere, in Karnataka, in Maharashtra, to disrupt things. You have no real existence of your own; why do you persist? Why do you seek to destroy democracy? Why are you propping up PM Modi, the BJP, and the RSS? Such people must be taught a lesson. If you fail to teach them a lesson, you will be finished, and the very existence of Punjab will be wiped out..."— ANI (@ANI) November 4, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਬੀ-ਟੀਮ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ - ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
Zila Sangrur, Punjab. #InsaafRally #CongressForPunjab #ChaloSangrur https://t.co/wybHDlPe9Y— Punjab Congress (@INCPunjab) November 4, 2026
"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਹੀ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।"- ਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ,ਲੋਕ ਸਭਾ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ) ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ?... ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ... ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਖੈਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ... ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅੱਧੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਮੈ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਹੈ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਡਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ। ਮੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ’ਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਸ ਡੀਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੰਪ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।"- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ,ਲੋਕ ਸਭਾ
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