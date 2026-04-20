"ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : April 20, 2026 at 10:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ-ਸੀਰੀਜ਼, ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ZEE5 ਉਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ।"
I lost my friend Sidhu Moosewala to Lawrence Bishnoi’s gang.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) April 20, 2026
His death was a loss for each and every Punjabi, for millions of his fans around the world.
And today ZEE5 wants to give that same gangster a docuseries called “Lawrence of Punjab”?
Not just Sidhu. Hundreds of…
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ
29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਈ ਸੀ।