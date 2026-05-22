"ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਗਾੜੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ" ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ AAP ਅਤੇ ਚੋਣ ਓਬਜ਼ਰਵਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'Key Voting Pattern' ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਧੋਖਾ, 'ਆਪ' ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ।"
Published : May 22, 2026 at 9:40 AM IST
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਦਮਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
"ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ"
ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਰਡ 1 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5, 6 ਅਤੇ 11 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੋਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਗਾੜੂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। - ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਆਦਮਪੁਰ
ਚੋਣ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੋਣ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਅਲੀ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 13 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਤਾਂਗੇ।"
ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ- "ਅਸੀਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਲੋਕ ਪਾਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ"
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਾਰਡ 1 'ਤੇ ਬੂਥ 1 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 609 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 631 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੇਜ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ ਰੋੜੇ ਅਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ।"