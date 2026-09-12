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ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Congress MLA Bawa Henry Alleges
ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਲਾਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2026 at 1:05 PM IST

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ਜਲੰਧਰ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ 165 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ (Etv bharat)



ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਜਾਜ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।"



ਗਰਾਊਂਡ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਬਾਕ SDO ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਿਲਟ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।'



CM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ “ਟਿਪ ਆਫ਼ ਦ ਆਈਸਬਰਗ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

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JALANDHAR MUNICIPAL CORPORATION
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ
ਜਲੰਧਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਂਡਰਾਂ ਚ ਘੁਟਾਲਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ
CONGRESS MLA BAWA HENRY

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