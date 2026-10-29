ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਏਕੇ-47, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
Published : October 29, 2026 at 5:06 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਏਕੇ 47 ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 84 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'
ਰਿਵਾਈਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
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