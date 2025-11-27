ETV Bharat / state

"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ?" ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?

CM Face in punjab congress
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ (ETV Bharat)
Published : November 27, 2025 at 12:55 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ (ETV Bharat)

ਚੰਨੀ-ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜੱਫੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਇਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋਂ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ?

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਸ ਨੂੰ ਉਹ 2027 ਦਾ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ

"ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ"

ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। - ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ

ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘਾਤਕ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਵੀਤੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹਨ।

