"ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ", ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਆਰਜੀ ਗੰਨਮੈਨ ਹੌਲਦਾਰ ਅਫੀਮ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ।
Published : October 21, 2026 at 10:39 AM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਗੰਨਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੌਲਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ VVIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਫੀਮ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਹੌਲਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੰਨਮੈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਗੰਨਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਫੋਨ ਚੈਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੰਨਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। - ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਅਫ਼ੀਮ ਸਣੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ— Baltej Pannu (@BaltejPannu) October 20, 2026
"ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ"
ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੌਲਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੌਲਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।