"ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ", ਜਾਣੋ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਉ ਕਿਹਾ ?

ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ, ਪਰਾਲੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ।

raja warring statement on opium
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 25, 2025 at 8:15 PM IST

4 Min Read
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਖੋਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।‌

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (ETV Bharat)

ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਸੱਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।"

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"

"ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ"

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ, ਚਿੱਟੇ, ਟੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਉਪਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਰੋੜ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ?

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡੀਆਈ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 500 ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਆਈਜੀ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਊਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਿਰਦੋਸ਼

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ।

