"ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

"ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
Published : May 1, 2026 at 3:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ "ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
Chandigarh: Congress MLAs staged a walkout from the House while raising slogans against Punjab Chief Minister Bhagwant Mann pic.twitter.com/ZjMKJUCWMV— IANS (@ians_india) May 1, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ?
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 'ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੇ"। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 'ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ' ਅਤੇ 'ਡੋਪ ਟੈਸਟ' ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੌਹੀਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'
Chandigarh: Punjab LoP Pratap Singh Bajwa says, " ... what is the purpose of holding a session if the head of the state is completely sozzled?..." pic.twitter.com/n5f0aLHL0z— IANS (@ians_india) May 1, 2026
'ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ" ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ' ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 'ਮਦਹੋਸ਼' ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬਦਬੂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 'ਮੈਖ਼ਾਨਾ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
'ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।'-ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ,ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ
Leader of Opposition, Punjab Assembly, Partap Singh Bajwa demands immediate Alco-meter and Dope— ANI (@ANI) May 1, 2026
Testing of the Chief Minister and all MLAs during the
ongoing Session of the Punjab Assembly pic.twitter.com/d1yGpwKI6U
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Chandigarh: BJP Punjab President Sunil Jakhar says, " in this morning's punjab cabinet meeting, two ministers were insulted. the language used was highly inappropriate. it is better not to mention it. not only two ministers, but the chief secretary was also not spared - he was… pic.twitter.com/zuGxTh1jEd— IANS (@ians_india) May 1, 2026
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਰੈਥ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ... ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ - ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਰੈਥ (ਸਾਹ) ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।"
BJP State Working President Ashwani Sharma tweets, " on a solemn occasion like labour day, in a specially convened session, chief minister bhagwant mann's faltering tongue is revealing a harsh truth. such a grave insult to the dignity of the sacred legislative assembly and to the… pic.twitter.com/FAcn8lmiY6— IANS (@ians_india) May 1, 2026
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਾਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲਖੜਾਉਂਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।'
ਡੋਪ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ) ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
Chandigarh: Punjab LoP Pratap Singh Bajwa says, " this is an allegation against the chief minister, made by the former leader of the opposition, and it is a very serious charge. the chief minister will have to respond to it. if a sitting chief minister comes to the assembly in an… pic.twitter.com/lDgMX7NBUq— IANS (@ians_india) May 1, 2026