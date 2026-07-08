ETV Bharat / state

'ਆਪ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਮੇਅਰ, ਭੜਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੰਸੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

Kapurthala Municipal Corporation
ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲਿਆ (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 8, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਗ਼ੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਮਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਮੇਅਰ, ਭੜਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ (etv bharat)

ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੰਸੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 26 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 27 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

"ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ 27 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ 24 ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"- ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ

ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

TAGGED:

ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੇਅਰ ਚੋਣ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਅਰ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ
KAPURTHALA MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.