ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ?

ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ। ਹੱਥਕੜੀ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ। 'ਆਪ' ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਫਾਈ।

ludhiana house meeting with handcuffs
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 9, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ (ETV Bharat)

"ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ"

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੰਨੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।

ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ

12 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 12 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 10 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਥਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਹੱਥਕੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ।"

"ਹੱਥਕੜੀ ਕਿੱਥੋ ਆਈ? ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ"

ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੱਥਕੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਹੱਥਕੜੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਭੁਗਤਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਐਮਐਲਏ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਣੇ ਉਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

