'ਆਪ' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ !

'ਆਪ' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ !
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ’ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : July 9, 2026 at 6:59 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ’ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ’ਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ?
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
'ਚੋਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ'
ਓਧਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।"
"ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਵੋਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। "- ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ 10 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
"ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 10 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" -ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਐੱਸਡੀਐਮ
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