ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 26, 2026 at 3:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-04 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ 'ਆਮ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮਲਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਖ਼ਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਦਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਾਲਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
