ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ, 'ਆਪ' 'ਤੇ ਲਾਏ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 19, 2026 at 4:40 PM IST

ਰੂਪਨਗਰ: ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਰੋਪੜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਰੂਪਨਗਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਆਂਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲਾਨਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧੜੇ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਮਾਵੀ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ, ਊਸ਼ਾ ਦੇਵੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੱਛਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।" ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਰਾਨ ਮੋਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ।

ਉਧਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

