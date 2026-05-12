PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ੇ !

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 3:16 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ “ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ” ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਟਰੇਡ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ'

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ “ਐੱਸ ਆਰ ਟਰੈਵਲ” ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਟਰੇਡ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

"ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"- ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

