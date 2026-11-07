ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
Published : November 7, 2026 at 12:29 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। "ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ (water cannons) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
👉 Teachers demanding regularisation in Sangrur were met with water cannons and brutal police force. 👉 A female teacher was drenched in the cold, Kuldeep Singh suffered a broken leg, and another teacher reportedly lost an eye. 👉 This is not Rangla Punjab but a tyrannical government crushing people's rights. 👉 Teachers observe a Black Diwali while Guru Dokhi Bhagwant Mann celebrates a lavish one! 👉 संगरूर में अध्यापको पर पानी की बौछारें नहीं, गुरु दोखी भगवंत मान के ज़ुल्म की तोप थी, वो तो सिर्फ़ अपने आप को रेगुलर करने की माँग ही कर रहे हैं! 👉 हक़ माँगने आई बेटी को ठंड में भिगो दिया, कुलदीप सिंह की टाँग तोड़ दी, महिला अध्यापिका की आँख फोड़ दी! 👉 ये रंगला पंजाब नहीं, ये ज़ालिम पंजाब सरकार है जिसने पंजाब के मुलाज़िमों का सब कुछ दबा लिया है! 👉 अध्यापक काली दिवाली मना रहे हैं, और गुरु दोखी रंगीन दिवाली मना रहा है! 👉ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤੋਪ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! 👉ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਈ ਧੀ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਅੱਖ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ! 👉ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ! 👉ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਰੰਗੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ! #KaliDiwali #GuruDokhiSarkar @PunjabPoliceInd @harjotbains @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india @news24tvchannel— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) November 6, 2026
ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
"ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ" 'ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ' (PICTES) ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੋਧ/ਬਹਾਲੀ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਈ ਧੀ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਅੱਖ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ! ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ! ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਰੰਗੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ!"