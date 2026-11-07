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ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।

Computer teachers protest outside CM Bhagwant Mann residence in Sangrur; water canon used to disperse them
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ (@bsmajithia)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 7, 2026 at 12:29 PM IST

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ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। "ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ (water cannons) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

"ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ" 'ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ' (PICTES) ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੋਧ/ਬਹਾਲੀ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਈ ਧੀ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਅੱਖ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ! ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ! ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਰੰਗੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ!"

TAGGED:

COMPUTER TEACHERS PROTEST
CM BHAGWANT MANN RESIDENCE
SANGRUR PROTEST
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

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