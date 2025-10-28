ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ, ਆਪ MLA ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।

Flood victims in Fazilka
ਆਪ MLA ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 28, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਰੁਹੇਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨਾਂ ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰ ਸਭੰਵ ਮਦਦ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਚੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਲ ਕਰਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''

TAGGED:

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
COMPENSATION DISTRIBUTED IN FAZILKA
ਆਪ MLA ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ
FLOOD IN PUNJAB
FLOOD 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਧੋਖਾ

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਾਟਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਕੇਤ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

VinFast VF6 ਅਤੇ VF7 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.