ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ! ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀ LPG ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : March 10, 2026 at 9:44 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਰਾਇਣ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਨਟੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਬੂਕਿੰਗ ਜੋ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 19 ਕਿੱਲੋ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ।" - ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਲਕ ਨਰਾਇਣ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ
ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 9500 ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਤੋਂ 300 ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲਾ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਰਗ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" -ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਤ ਅਤੇ ਜੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਜੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਤੋਂ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ।"
