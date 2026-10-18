'ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ', ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਧੂਤੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ !
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਤਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 8:05 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਤਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।
"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਝੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਕਰਾਂਗਾ।"- ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਤਾ,ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜੀ ਖਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚਾ 'ਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ।"
"ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਘਰ-ਘਰ ਦਖਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਏ"-ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ
'ਪਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਗਿਆ'
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਚਿਣਗ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"