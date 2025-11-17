ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੰਢ, ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੰਢ ਦੀ ਦਸਤਕ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ।

Punjab Weather Update
ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ((Etv Bharat))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 17, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੰਢ ਦੀ ਦਸਤਕ (Etv bharat)

ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਾਰ: ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਠ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਡਿਗਰੀ ਘਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਢ ਜਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ

ਠੰਢ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰਢ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।


ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਵੱਧ ਰਹੀ ਠੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੰਟ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।' ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ (Etv bharat)

ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਣਾ ਮੁਤਾਬਕ 'ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਇਰਡ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਕਸਰਤ ਆਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'

TAGGED:

PUNJAB WEATHER ALERT
WAETHER CHANGE IN PUNJAB
PUNJAB TEMPERATURE
ਪੰਜਾਬ ਚ ਠੰਢ
PUNJAB COLD WAVE

