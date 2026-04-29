ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ

ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਪਈ।

COLD STORE BUILDING COLLAPSES
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 29, 2026 at 9:07 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਪਈ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੂਹ ਕਮੇਟੀ ਭਗਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਭਗਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"



ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਛੱਤ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਪਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਐਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

