ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਭਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਭਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CJP ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : June 12, 2026 at 3:36 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਟ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਜੋ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ 'ਚ CJP ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ'
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੀਰੋ ਕੱਲ੍ਹ 13 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰੇਂਮਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।"
Will be in Amritsar tomorrow for a peaceful protest.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 12, 2026
Location: Amritsar Gate; 4 PM #cockroachjantaparty pic.twitter.com/XmkuvcMv25
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਭਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ?
ਸੀਜੇਪੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਕਰੋਚ" ਅਤੇ "ਪਰਜੀਵੀ" ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇਸ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਕੌਣ ਹੈ ?
ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਤੋਂ, 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰਕ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ
ਅਭਿਜਜੀਤ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਮੀਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਅਭਿਜੀਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਹੈ।
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