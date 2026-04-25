ਨੂਡਲਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਕਰੇਚ, ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 25, 2026 at 5:33 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (Express Vegetarian) ਵਿੱਚ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਕਰੇਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਕਰੇਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਥਿਤ 'ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੂਫੇ' ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਕਰੇਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।'

'ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ'

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਲਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੋਕਰੇਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'।

