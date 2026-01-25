CNG ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਹੋਏ ਕਈ ਧਮਾਕੇ, ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਘਾਟੀ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਸੀਐਨਜੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਘਾਟੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਸੀਐਨਜੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ।"
ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇੜੇ- ਤੇੜੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਇਕਦਮ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ- ਤੇੜੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"